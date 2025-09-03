Les potions d'amour de la famille Botero

Si l'on vous prescrivait une dose d'amour, accepteriez-vous le remède ? Au coeur d'un quartier de Séoul en pleine mutation, une étrange pharmacie attire les âmes en quête d'amour. Son gérant jovial, tout droit sorti d'un tableau de Botero, et sa femme d'une beauté envoûtante, prétendent guérir les coeurs grâce à un mystérieux philtre d'amour. L'officine, vibrante de musique, d'une douce odeur de tisane et de promesses, voit chaque jour plus de client se presser à ses portes. Dans ce monde où l'amour semble oublié, qui résisterait à l'espoir d'un remède capable de raviver les passions perdues ? Un roman profondément humain et poétique, qui explore le vrai sens de l'amour à notre époque.