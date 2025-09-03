Space Boy Tome 13

Amy doit désormais s'adapter à sa nouvelle vie au PPC et apprendre à être une espionne malgré elle. Sans nouvelles de ses parents et coupée du reste du monde, elle va avoir besoin d'Oliver plus que jamais. Pour Qiana, la mutation de Saito n'a aucun sens, mais elle ne peut pas aller contre ses supérieurs... ou peut-elle trouver un moyen pour mener sa propre enquête ? De retour à Kokomo, un étrange personnage retrouve Tammy - une mise en scène digne du PPC - et annonce la mort d'Amy ! Ses amis vont-ils croire à cette supercherie ou vont-ils percer à jour le mystère autour de la disparition d'Amy ?