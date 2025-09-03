Inscription
#Comics

Space Boy Tome 13

Stephen McCranie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amy doit désormais s'adapter à sa nouvelle vie au PPC et apprendre à être une espionne malgré elle. Sans nouvelles de ses parents et coupée du reste du monde, elle va avoir besoin d'Oliver plus que jamais. Pour Qiana, la mutation de Saito n'a aucun sens, mais elle ne peut pas aller contre ses supérieurs... ou peut-elle trouver un moyen pour mener sa propre enquête ? De retour à Kokomo, un étrange personnage retrouve Tammy - une mise en scène digne du PPC - et annonce la mort d'Amy ! Ses amis vont-ils croire à cette supercherie ou vont-ils percer à jour le mystère autour de la disparition d'Amy ?

Par Stephen McCranie
Chez Akileos

|

Auteur

Stephen McCranie

Editeur

Akileos

Genre

Comics divers

Retrouver tous les articles sur Space Boy Tome 13 par Stephen McCranie

Commenter ce livre

 

Space Boy Tome 13

Stephen McCranie

Paru le 02/01/2026

Akileos

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782355746734
© Notice établie par ORB
plus d'informations

