Activiste d'élite

A contre-courant du défaitisme ambiant, Lucie Pinson obtient des victoires écologiques décisives. Ses méthodes ? Développer une expertise de haut niveau ; révéler des informations ; négocier et accompagner ; parfois occuper le siège d'une banque et y déverser des tonnes de charbon. Lauréate du prix Goldman, équivalent d'un Nobel environnemental, elle nous entraîne dans ses combats contre des grands projets d'infrastructures fossiles aux Etats-Unis, en Australie, en Indonésie et en Ouganda. D'abord impliquée aux côtés des Amis de la Terre, elle a ensuite fondé Reclaim Finance en 2020. Cette ong compte aujourd'hui 42 salariés et entend mettre enfin le système financier au service des impératifs sociaux et écologiques.