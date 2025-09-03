Inscription
#Essais

Activiste d'élite

Lionel Astruc

ActuaLitté
A contre-courant du défaitisme ambiant, Lucie Pinson obtient des victoires écologiques décisives. Ses méthodes ? Développer une expertise de haut niveau ; révéler des informations ; négocier et accompagner ; parfois occuper le siège d'une banque et y déverser des tonnes de charbon. Lauréate du prix Goldman, équivalent d'un Nobel environnemental, elle nous entraîne dans ses combats contre des grands projets d'infrastructures fossiles aux Etats-Unis, en Australie, en Indonésie et en Ouganda. D'abord impliquée aux côtés des Amis de la Terre, elle a ensuite fondé Reclaim Finance en 2020. Cette ong compte aujourd'hui 42 salariés et entend mettre enfin le système financier au service des impératifs sociaux et écologiques.

Par Lionel Astruc
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Lionel Astruc

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ecologie politique

Activiste d'élite

Lionel Astruc

Paru le 03/09/2025

144 pages

Actes Sud Editions

15,00 €

ActuaLitté
9782330209865
© Notice établie par ORB
