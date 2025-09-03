Inscription
#Roman francophone

Tant de neige et si peu de pain

Béatrice Wilmos

ActuaLitté
Moscou, 1919. Marina Tsvetaeva a vingt-sept ans. Son mari s'est engagé dans les armées blanches et elle ignore s'il est toujours en vie. Seule, en pleine guerre civile, elle est contrainte de confier ses deux filles à un orphelinat. Alia a sept ans. C'est une enfant d'une intelligence exceptionnelle. Irina a deux ans. Mal aimée et sans doute atteinte de troubles mentaux, elle va mourir de faim. Marina, face à ce drame, revient alors sur sa vie passée pour tenter de comprendre là où elle a échoué, de circonscrire la douleur. Dans ce roman bouleversant, Béatrice Wilmos nous amène auprès de l'une des plus grandes poètes de la langue russe, à une époque peu connue de son existence. Marina vole de l'encre pour écrire des poèmes, raconte dans ses carnets le chagrin comme les joies dérobées aux désastres du temps, se retient de s'effondrer lorsque la tragédie la frappe. Et son portrait en écrivaine, mère et femme amoureuse, nous bouleverse.

Béatrice Wilmos
Actes Sud Editions

|

Auteur

Béatrice Wilmos

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

XXe siècle

Tant de neige et si peu de pain

Béatrice Wilmos

Paru le 03/09/2025

192 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

ActuaLitté
9782330209827
