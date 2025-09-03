Inscription
Chiddes c'est pas Versailles, mais... ?

Jean Marie

ActuaLitté
Et si Chiddes nous était conté ? Dans ce livre pédagogique, Jean Marie retrace l'évolution de ce village niché sur les pentes du Morvan. Du néolithique à nos jours, par le biais de la toponymie et d'anecdotes parfois légèrement teintées de parler local, il nous fait revivre le passé d'une population longtemps isolée. Un temps soumise au clergé et aux riches propriétaires terriens, nobles et bourgeois, son évolution se fait en miroir de l'histoire nationale. Il revient sur les bouleversements divers - invasions, migrations, guerres, catastrophes naturelles, transformations économiques et sociétales – qui ont façonné cette terre au fil des siècles. Confiant dans l'avenir, et résolument optimiste, l'auteur met en exergue les atouts naturels de la région et la capacité d'adaptation et de résilience du monde rural face aux mutations du monde. Une belle fresque historique et sociale au coeur du Morvan.

Par Jean Marie
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Jean Marie

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Histoire régionale

Chiddes c'est pas Versailles, mais... ?

Jean Marie

Paru le 03/09/2025

268 pages

Editions Amalthée

21,50 €

9782310058056
