Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Aven

Sidney Penwell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Aven" - un mot rare, à la résonance troublante, évoquant un gouffre naturel, une ouverture soudaine sur les ténèbres souterraines. Plongez avec Sidney Penwell dans une histoire aussi noire que vertigineuse, au coeur des pensées d'un artiste tourmenté, en pleine descente aux enfers... Alors que sa rencontre avec une critique d'art redoutable fait rejaillir traumatisme et obsessions, une prise d'otages à Hollywood et des enquêtes criminelles en France viennent tisser une toile de troubles et suspense. Réalité, art, fiction et folie se mêlent alors pour nous offrir un thriller sombre et énigmatique, qui sonde les entrelacs de la psyché humaine et tiendra le lecteur en haleine jusqu'à la fin.

Par Sidney Penwell
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Sidney Penwell

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aven par Sidney Penwell

Commenter ce livre

 

Aven

Sidney Penwell

Paru le 03/09/2025

346 pages

Editions Amalthée

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782310057806
9782310057806
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.