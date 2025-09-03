"Aven" - un mot rare, à la résonance troublante, évoquant un gouffre naturel, une ouverture soudaine sur les ténèbres souterraines. Plongez avec Sidney Penwell dans une histoire aussi noire que vertigineuse, au coeur des pensées d'un artiste tourmenté, en pleine descente aux enfers... Alors que sa rencontre avec une critique d'art redoutable fait rejaillir traumatisme et obsessions, une prise d'otages à Hollywood et des enquêtes criminelles en France viennent tisser une toile de troubles et suspense. Réalité, art, fiction et folie se mêlent alors pour nous offrir un thriller sombre et énigmatique, qui sonde les entrelacs de la psyché humaine et tiendra le lecteur en haleine jusqu'à la fin.