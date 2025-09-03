Inscription
Le voyage de Gaston

Veronica Martin

ActuaLitté
Gaston, un petit escargot intrépide, passe ses journées à explorer le jardin avec sonmeilleur ami, Léon. Mais un jour, patatras ! Dans l'excitation, Léon l'envoie accidentellement de l'autre côté du mur... dans un jardin inconnu. Perdu au milieu de fleurs géantes et de bruits mystérieux, il va devoir trouver un moyende rentrer chez lui. Heureusement, il peut compter sur l'aide de Lily la libellule, Charlie la tortue et Onyx l'araignée pour relever ce défi haut en couleur ! Une aventure pétillante et pleine d'amitié, où entraide et imagination ouvrent toutes les portes... même celles qui paraissent infranchissables !

Par Veronica Martin
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Veronica Martin

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le voyage de Gaston

Veronica Martin

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Amalthée

14,50 €

9782310057301
