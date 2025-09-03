Le voyage de Gaston

Gaston, un petit escargot intrépide, passe ses journées à explorer le jardin avec sonmeilleur ami, Léon. Mais un jour, patatras ! Dans l'excitation, Léon l'envoie accidentellement de l'autre côté du mur... dans un jardin inconnu. Perdu au milieu de fleurs géantes et de bruits mystérieux, il va devoir trouver un moyende rentrer chez lui. Heureusement, il peut compter sur l'aide de Lily la libellule, Charlie la tortue et Onyx l'araignée pour relever ce défi haut en couleur ! Une aventure pétillante et pleine d'amitié, où entraide et imagination ouvrent toutes les portes... même celles qui paraissent infranchissables !