Petit Futé Lorraine-Vosges

Petit Futé

La Lorraine se situe au coeur de l'Europe. Terre de contrastes entre moyenne montagne et plaine, la Lorraine est parfois rude comme les paysans qui la peuplaient il y a encore quelques années, et attachante par ses nombreuses ressources très authentiques. Ici on fait le plein d'oxygène et les sportifs s'adonnent au VTT, parapente, escalade ou ski. Les nombreux plans d'eau et lacs de Gérardmer, ou les rivières, encore bien préservés de la pollution, conquièrent les adeptes de la baignade, de la planche à voile, de la pêche ou du canoë. La Lorraine doit surtout ses atouts à la nature qui l'entoure et à la Moselle qui serpente en son coeur. Si en Lorraine l'or blanc fait généralement référence au sel exploité à divers endroits depuis plusieurs siècles, cette expression concerne également la neige, présente surtout dans les Vosges et qui chaque année fait la joie de très nombreux skieurs amateurs ou chevronnés. C'est pourquoi, contrairement à d'autres régions, la Lorraine reste attractive même pendant les mois d'hiver. Un petit tour par Nancy et Metz permet de découvrir les plaisirs de la table en Lorraine comme ailleurs - on sait bien manger.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Lorraine

Petit Futé Lorraine-Vosges

Petit Futé

Paru le 03/09/2025

383 pages

Nouvelles éditions de l'Université

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782305123479
