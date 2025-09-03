Inscription
Gods of Men Tome 1

Barbara Kloss, Diane Garo

La magie est interdite dans les Cinq Provinces, et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir, jusqu'au jour où, à peine âgée de neuf ans, elle arrête par accident le coeur de sa petite soeur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les Landes Sauvages. Là, Sable se terre, sous le poids de la culpabilité, et survit en tant que guérisseuse. Jusqu'à ce que, dix ans plus tard, quelqu'un - ou quelque chose - la retrouve... et la traque sans merci.

Chez J'ai lu

Auteur

Barbara Kloss, Diane Garo

Editeur

J'ai lu

Genre

Mondes fantastiques

Gods of Men Tome 1

Barbara Kloss trad. Diane Garo

Paru le 03/09/2025

605 pages

J'ai lu

9,50 €

9782290428887
© Notice établie par ORB
