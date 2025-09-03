Rêver en Egypte

Qui est cette "Reine du Désert" qui prétend avoir foulé la terre des pharaons et ose publier des inepties en profitant de la naïveté de ses lecteurs ? Harry Armstrong, comte de Brenton et archéologue respecté, est formel : Sidney Gordon est une mystificatrice ! Pour révéler à tous son imposture, il la met au défi de se rendre avec lui en Egypte et de lui prouver qu'elle est une véritable aventurière. Sauf que, au lieu d'une vieille veuve acariâtre, Harry se retrouve face à une ravissante et intrépide jeune femme qui n'a d'autre objectif que de faire échouer son plan...