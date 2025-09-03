Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La petite échoppe des jours heureux

Marion Gilbert, Jiyun Kim

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un ancien quartier de Séoul envahi par les boutiques à la mode, une petite laverie offre à certains habitants un havre de paix. Un jour, quelqu'un y oublie son carnet sur une table. Un par un, des clients commencent à écrire dans ce journal leurs joies, leurs chagrins et leurs espoirs. Un homme âgé qui ne sait pas comment réparer sa relation avec son fils ; une mère menacée d'expulsion ; une jeune femme prisonnière d'une relation toxique... Des voisins qui n'étaient autrefois que des visages anonymes choisissent de répondre et, peu à peu, de s'entraider. La laverie devient le lieu de rencontres précieuses qui vont bouleverser la vie de ceux qui en poussent la porte.

Par Marion Gilbert, Jiyun Kim
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marion Gilbert, Jiyun Kim

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature asiatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La petite échoppe des jours heureux par Marion Gilbert, Jiyun Kim

Commenter ce livre

 

La petite échoppe des jours heureux

Jiyun Kim trad. Marion Gilbert

Paru le 03/09/2025

352 pages

J'ai lu

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411414
9782290411414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.