Quand il apparut tout au bout du chemin, Max le vit le premier. Il ne dit rien. Le lendemain, quand il revint, Max le reconnut. Cette fois, Louis le vit aussi. Il n'était ni grand ni petit. C'était le Nouveau. Max et Louis jouaient au ballon. Pour la première fois, Louis lança un peu fort. Le ballon heurta le Nouveau. Et le Nouveau le renvoya. Alors en riant, Louis le relança. C'était normal. N'empêche d'être oublié, Max se sentit triste. C'était la première fois.