#Album jeunesse

Le nouveau

Nadine Brun-Cosme, Emilie Michaud

ActuaLitté
Quand il apparut tout au bout du chemin, Max le vit le premier. Il ne dit rien. Le lendemain, quand il revint, Max le reconnut. Cette fois, Louis le vit aussi. Il n'était ni grand ni petit. C'était le Nouveau. Max et Louis jouaient au ballon. Pour la première fois, Louis lança un peu fort. Le ballon heurta le Nouveau. Et le Nouveau le renvoya. Alors en riant, Louis le relança. C'était normal. N'empêche d'être oublié, Max se sentit triste. C'était la première fois.

Nadine Brun-Cosme, Emilie Michaud
Chez Editions Didier

|

Auteur

Nadine Brun-Cosme, Emilie Michaud

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Le nouveau

Nadine Brun-Cosme, Emilie Michaud

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Didier

13,90 €

ActuaLitté
9782278130887
