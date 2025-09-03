Loup gris part à l'aventure

Aujourd'hui, Loup gris s'ennuie. "Chasser sur ce territoire, c'est toujours la même histoire". Et s'il allait ailleurs ? Prêt pour l'aventure, direction le sud. Même pas peur ! Pendant des jours, pendant des nuits, Loup gris parcourt des prairies, franchit des montagnes, traverse l'Océan, voyage longtemps... Arrivé devant une grande plaine, sous un grand soleil, il grimpe sur un rocher pour scruter les alentours et renifler aux quatre vents. Mais hoho, le rocher se déplace... c'est Buldozor, le rhinocéros ! Et Buldozor n'apprécie pas vraiment qu'on lui marche dessus. Des rencontres plus surprenantes les unes que les autres (des hyènes des gorilles) attendent Loup gris, qui ne sait pas vraiment où il a mis les pattes... Le deuxième livre sonore Loup gris pour partir à l'aventure dans des animations sonores et des bruitages rigolos et immersifs !