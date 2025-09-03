Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Loup gris part à l'aventure

Gilles Bizouerne, Ronan Badel, Timothée Jolly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, Loup gris s'ennuie. "Chasser sur ce territoire, c'est toujours la même histoire". Et s'il allait ailleurs ? Prêt pour l'aventure, direction le sud. Même pas peur ! Pendant des jours, pendant des nuits, Loup gris parcourt des prairies, franchit des montagnes, traverse l'Océan, voyage longtemps... Arrivé devant une grande plaine, sous un grand soleil, il grimpe sur un rocher pour scruter les alentours et renifler aux quatre vents. Mais hoho, le rocher se déplace... c'est Buldozor, le rhinocéros ! Et Buldozor n'apprécie pas vraiment qu'on lui marche dessus. Des rencontres plus surprenantes les unes que les autres (des hyènes des gorilles) attendent Loup gris, qui ne sait pas vraiment où il a mis les pattes... Le deuxième livre sonore Loup gris pour partir à l'aventure dans des animations sonores et des bruitages rigolos et immersifs !

Par Gilles Bizouerne, Ronan Badel, Timothée Jolly
Chez Editions Didier

| 1 Partages

Auteur

Gilles Bizouerne, Ronan Badel, Timothée Jolly

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Loup gris part à l'aventure par Gilles Bizouerne, Ronan Badel, Timothée Jolly

Commenter ce livre

 

Loup gris part à l'aventure

Gilles Bizouerne, Ronan Badel

Paru le 03/09/2025

32 pages

Editions Didier

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278129706
9782278129706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.