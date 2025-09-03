Je découvre les berceuses jazz

5 puces pour découvrir cinq magnifiques berceuses jazz : Lullaby in blue de Debbie Reynolds, My Sleepy Head de Nat King Cole, Hit the road to Dreamland de Mel Tormé, Lullaby of the leaves de Connie Boswell et Hush-a-bye de Bing Crosby. Après les succès des Plus Belles Berceuses Jazz (livre-CD) et des Berceuses et Balladines Jazz (tout-carton), ce livre sonore embarque les tout-petits à l'heure du coucher dans un répertoire jazzy de douces mélodies. Trois des cinq morceaux sont des productions Didier Jeunesse. Des illustrations poétiques peuplées d'animaux sauvages par Stéphanie Desbenoit.
