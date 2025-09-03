Inscription
Je découvre les berceuses jazz

Stéphanie Desbenoît

5 puces pour découvrir cinq magnifiques berceuses jazz : Lullaby in blue de Debbie Reynolds, My Sleepy Head de Nat King Cole, Hit the road to Dreamland de Mel Tormé, Lullaby of the leaves de Connie Boswell et Hush-a-bye de Bing Crosby. Après les succès des Plus Belles Berceuses Jazz (livre-CD) et des Berceuses et Balladines Jazz (tout-carton), ce livre sonore embarque les tout-petits à l'heure du coucher dans un répertoire jazzy de douces mélodies. Trois des cinq morceaux sont des productions Didier Jeunesse. Des illustrations poétiques peuplées d'animaux sauvages par Stéphanie Desbenoit.

Stéphanie Desbenoît
Editions Didier

Auteur

Stéphanie Desbenoît

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

Je découvre les berceuses jazz

Stéphanie Desbenoît

Paru le 03/09/2025

12 pages

Editions Didier

12,50 €

9782278057375
