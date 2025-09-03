Inscription
#Roman francophone

Clandestin familial

Jean Desportes

"On a retiré mes vêtements avec plus ou moins de transport. On a défait les liens de ma cuirasse forgée dans la peur et le doute, mon armure pour mettre à distance les questions et les regards, empêcher les gestes traîtres, tenir loin de moi l'hostilité et ses menaces. J'étais un esprit enfermé dans un parpaing. On a massé mes membres. On a caressé mes cheveux. J'ai retrouvé les câlins perdus de mon enfance. On m'a rendu mon corps. Quand tant de croyances s'attachent à nous en déposséder. Personne ne se souvient de sa naissance. De sa venue au monde. Moi et quelques autres, parce que nous l'avons choisie, si. Et c'est très beau". Dans sa famille bourgeoise catholique, le jeune Antoine étouffe. Il se débat entre sa préférence sexuelle et les codes de cette société où les apparences sont reines. Comment faire coexister ce que l'on est avec ce que l'on attend de vous ? Un roman bouleversant qui raconte l'histoire d'une émancipation, et pose un regard sociologique tranchant sur un monde conservateur qui asservit tout, à commencer par les siens. Jean Desportes est écrivain et journaliste. Il est l'auteur de deux romans, publiés aux éditions du Rocher, Braises de stars et Le Vestiaire américain. Il est le fondateur du magazine d'architecture et de design Sloft.

Clandestin familial

Jean Desportes

Paru le 03/09/2025

464 pages

Editions du Rocher

22,50 €

