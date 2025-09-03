Le Retour de Saturne

" Je vous prescris un mois sans hommes. Qu'importe la méthode, je m'en fiche. Barricadez-vous au monastère des Dominicaines cloîtrées de Lourdes, enfermez-vous où vous voulez. " Ainsi, sur prescription de son vieux docteur, Apolline part à Conques, sous les glycines d'un village sacré et de son abbatiale. Cette trentenaire, qui s'est encore fait briser le coeur, doit s'imposer un sevrage éprouvant. Entre frère Charles, séduisant moine qui tente de la convaincre des vertus de la prière, et son éditeur qui la presse d'écrire son essai sur le découragement, elle perd pied. Il faut alors faire avec les moyens du bord : s'inspirant d'un manuel de magie blanche retrouvée dans le grenier, elle décide de revisiter une à une ses relations avec les hommes de sa vie. Un livre à la fois sensible et jubilatoire, qui peint le portrait d'une femme moderne en quête d'elle-même. Chloé Elbaz, Paris Match. Un roman délicieux, subtil et joyeux. On s'inclinera devant sa maîtrise narrative. Olivier Mony, Sud Ouest.