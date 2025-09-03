Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le Retour de Saturne

Daphné Tamage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je vous prescris un mois sans hommes. Qu'importe la méthode, je m'en fiche. Barricadez-vous au monastère des Dominicaines cloîtrées de Lourdes, enfermez-vous où vous voulez. " Ainsi, sur prescription de son vieux docteur, Apolline part à Conques, sous les glycines d'un village sacré et de son abbatiale. Cette trentenaire, qui s'est encore fait briser le coeur, doit s'imposer un sevrage éprouvant. Entre frère Charles, séduisant moine qui tente de la convaincre des vertus de la prière, et son éditeur qui la presse d'écrire son essai sur le découragement, elle perd pied. Il faut alors faire avec les moyens du bord : s'inspirant d'un manuel de magie blanche retrouvée dans le grenier, elle décide de revisiter une à une ses relations avec les hommes de sa vie. Un livre à la fois sensible et jubilatoire, qui peint le portrait d'une femme moderne en quête d'elle-même. Chloé Elbaz, Paris Match. Un roman délicieux, subtil et joyeux. On s'inclinera devant sa maîtrise narrative. Olivier Mony, Sud Ouest.

Par Daphné Tamage
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Daphné Tamage

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Retour de Saturne par Daphné Tamage

Commenter ce livre

 

Le Retour de Saturne

Daphné Tamage

Paru le 03/09/2025

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251156
9782253251156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.