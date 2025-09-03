Inscription
#Essais

La bataille culturelle

Cyril Dion, Blanche Sabbah

ActuaLitté
Face à une actualité de plus en plus angoissante, comment lutter contre l'extrême droite, aux portes du pouvoir en France ? Pour Blanche Sabbah, rien n'est perdu, et le combat se mène aussi bien sur le terrain que dans le champ des idées. Dans La Bataille culturelle, depuis sa position d'artiste et de militante, l'autrice dresse cinq grands axes pour imposer un discours sociétal dissident, et contrecarrer l'idéologie conservatrice aujourd'hui dominante. Le terme " culture " est entendu au sens large : il s'agit de proposer de nouvelles manières de faire société, dans la réalité comme dans la fiction, de montrer que l'on peut faire autrement et, surtout, que l'on peut faire ensemble. Contre la montée des idées et des actes d'extrême droite, sa stratégie pose les fondements d'une culture multiple : une culture des récits, car on a besoin de contre-fictions qui réenchantent l'avenir, une culture de la joie, pour galvaniser l'action militante, une culture du débat, car il faut se disputer pour combattre les idées intolérantes, une culture des convergences, car les luttes antiracistes ne seront victorieuses que si elles s'unissent, et enfin une culture féministe, meilleur prisme pour contrer les politiques réactionnaires. Un propos puissant et salutaire, nourri de ses expériences militantes, de réflexions théoriques, historiques et contemporaines, et d'analyses d'oeuvres issues de l'avant-garde comme de la pop culture. Un véritable antidote contre le désespoir ambiant, pour un monde plus juste.

Par Cyril Dion, Blanche Sabbah
Chez Casterman

|

Auteur

Cyril Dion, Blanche Sabbah

Editeur

Casterman

Genre

Sociologie

La bataille culturelle

Blanche Sabbah

Paru le 03/09/2025

144 pages

Casterman

12,00 €

9782203296558
