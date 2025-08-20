Inscription
#Roman étranger

Le ventre de la jungle

Margot Nguyen Béraud, Elaine Madruga Vilar

Au coeur de l'hacienda, les femmes n'ont plus peur – la guerre ne peut les atteindre, ici. La faim et le froid sont de lointains souvenirs, car la jungle nourrit et protège, et ne demande qu'une seule chose en échange : leurs enfants. La Vieille a bien compris qu'il ne fallait pas contrarier leur protectrice. Même si cela signifie enfanter sans relâche et élever cette chair fraîche jusqu'à ce qu'Elle vienne réclamer son dû. Mais depuis quelque temps, la colère gronde : voilà des mois que le ventre de Santa, la fille de la Vieille, reste désespérément vide et que la rusée Ifigenia sème la zizanie parmi les enfants promis au sacrifice. La jungle n'aime pas qu'on lui résiste. Un conte ensorcelant et cruel sur le corps des femmes, leurs souffrances et leur rage.

Par Margot Nguyen Béraud, Elaine Madruga Vilar
Chez Les Léonides

Auteur

Margot Nguyen Béraud, Elaine Madruga Vilar

Editeur

Les Léonides

Genre

Littérature Espagnole

Commenter ce livre

 

Le ventre de la jungle

Elaine Madruga Vilar trad. Margot Nguyen Béraud

Paru le 20/08/2025

368 pages

Les Léonides

22,90 €

9782488335102
