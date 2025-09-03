La princesse qui pue qui pète et le refuge des animaux

Notre princesse préférée à la rescousse des animaux blessés ! Ce jour-là, rien ne va plus à la ferme. Fripon le petit cochon s'est échappé de son enclos. Les empreintes indiquent qu'il s'est sauvé dans la forêt. La princesse Castille part à sa recherche et découvre en chemin plusieurs animaux blessés. Elle a alors une idée : construire un refuge pour animaux dans les jardins royaux. Ils seront soignés ici jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés dans la nature. Bientôt, de tous les coins du royaume, des gens arrivent avec un hérisson enrhumé, un renardeau affamé, un ragondin qui s'est fait un tour de reins ou une chouette mal en point. Une histoire avec de la boue, des prouts, et beaucoup d'amour pour les animaux.