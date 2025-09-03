Inscription
#Essais

Sociologie du travail

Marcelle Stroobants

Cet ouvrage met en perspective les épisodes caractéristiques de la mise au travail depuis la révolution industrielle jusqu'aux formes contemporaines de flexibilité. Par la voie des techniques et des organisations, les objectifs de fluidité d'abord associés à l'automatisation industrielle ont pu se généraliser tandis que la logique marchande s'est étendue en même temps. Cette quatrième édition prend acte de la multiplicité et de l'hybridation des formes de production, de la diversification de genre et de la singularité des relations qui se nouent autour du travail. Elle remet l'accent sur la pertinence du salariat pour éprouver les ressorts de l'activité et les métamorphoses des temporalités. La nouvelle conclusion révèle des prolongements inattendus des débats classiques entre sociologues du travail.

Par Marcelle Stroobants
Chez Armand Colin

|

Auteur

Marcelle Stroobants

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie du travail

Sociologie du travail

Marcelle Stroobants

Paru le 03/09/2025

128 pages

Armand Colin

10,00 €

9782200642099
