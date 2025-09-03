Inscription
24 heures de la vie d'une parisienne au temps de Louis XIV

Sabine Melchior-Bonnet

" Quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. " Ces mots de Montesquieu disent tout de la figure quasi mythique de la Parisienne. Ce sont les origines de ce symbole historique et culturel qu'explore Sabine Melchior-Bonnet, à l'appui d'une riche matière de correspondances, de romans et de mémoires. Comment vit une femme dans la France de Louis XIV ? Quels sont ses désirs, ses relations et ses peines aussi ? Que signifient la famille, la galanterie et les codes de bienséance ? Quels sont les jeux et les fêtes auxquels elle participe ? Sabine Melchior-Bonnet montre que l'ascension de la Parisienne est également celle de la ville face à la cour. Par ses talents d'esprit et son élégance, entre soumission et liberté, la Parisienne trace une voie qui est la sienne. Paris fait la femme, mais la femme fait aussi Paris.

Par Sabine Melchior-Bonnet
Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Sabine Melchior-Bonnet

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

XVIe siècle

24 heures de la vie d'une parisienne au temps de Louis XIV

Sabine Melchior-Bonnet

Paru le 03/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

18,00 €

9782130872948
