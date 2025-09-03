24 heures de la vie d'une parisienne au temps de Louis XIV

" Quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. " Ces mots de Montesquieu disent tout de la figure quasi mythique de la Parisienne. Ce sont les origines de ce symbole historique et culturel qu'explore Sabine Melchior-Bonnet, à l'appui d'une riche matière de correspondances, de romans et de mémoires. Comment vit une femme dans la France de Louis XIV ? Quels sont ses désirs, ses relations et ses peines aussi ? Que signifient la famille, la galanterie et les codes de bienséance ? Quels sont les jeux et les fêtes auxquels elle participe ? Sabine Melchior-Bonnet montre que l'ascension de la Parisienne est également celle de la ville face à la cour. Par ses talents d'esprit et son élégance, entre soumission et liberté, la Parisienne trace une voie qui est la sienne. Paris fait la femme, mais la femme fait aussi Paris.
Par
Sabine Melchior-Bonnet Chez
Presses Universitaires de France - PUF
