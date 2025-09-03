24 heures de la vie d'une parisienne au temps de Louis XIV

" Quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. " Ces mots de Montesquieu disent tout de la figure quasi mythique de la Parisienne. Ce sont les origines de ce symbole historique et culturel qu'explore Sabine Melchior-Bonnet, à l'appui d'une riche matière de correspondances, de romans et de mémoires. Comment vit une femme dans la France de Louis XIV ? Quels sont ses désirs, ses relations et ses peines aussi ? Que signifient la famille, la galanterie et les codes de bienséance ? Quels sont les jeux et les fêtes auxquels elle participe ? Sabine Melchior-Bonnet montre que l'ascension de la Parisienne est également celle de la ville face à la cour. Par ses talents d'esprit et son élégance, entre soumission et liberté, la Parisienne trace une voie qui est la sienne. Paris fait la femme, mais la femme fait aussi Paris.