La boîte à outils du Marketing digital

Stéphane Truphème, Philippe Gastaud, Valérie March

La transformation digitale dont tout le monde parle, c'est quoi ? Le référencement naturel est-il si important qu'on le dit ? Quelle différence entre brand content et content marketing ? Quand faut-il s'exprimer sur les médias sociaux ? Qu'est-ce que l'inbound marketing ? Le growth hacking est-il une solution efficace ? Comment définir avec précision vos persona ? 60 outils indispensables pour transformer en profondeur vos pratiques marketing ou tout simplement mieux les maîtriser. Pour s'adapter aux nouvelles attentes des clients connectés, les fonctions marketing, communication et vente doivent profondément se réinventer. Cela peut parfois sembler complexe, mais passé le cap des acronymes barbares et des concepts nébuleux, de nouveaux horizons apparaissent.

Par Stéphane Truphème, Philippe Gastaud, Valérie March
Chez Dunod

Auteur

Stéphane Truphème, Philippe Gastaud, Valérie March

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

La boîte à outils du Marketing digital

Stéphane Truphème, Philippe Gastaud

Paru le 03/09/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782100882816
