La petite boîte à outils d'Instagram

Clément Pellerin

Présentation des produits, coulisses des marques, identité de marque, opérations marketing et même vente des produits, Instagram est un véritable outil publicitaire. Vitrine des marques, c'est le réseau social incontournable pour fédérer et fidéliser ses clients. Le taux d'engagement y est d'ailleurs supérieur par rapport à Facebook ou Twitter. Comment créer et animer un compte ? Quelle ligne éditoriale lui donner ? A quelle fréquence publier ? Quelles opérations marketing mener ? Faut-il recruter des influenceurs ? Comment automatiser les publications ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond cette boite à outils.

Par Clément Pellerin
Chez Dunod

Auteur

Clément Pellerin

Editeur

Dunod

Genre

Marketing direct

9782100882809
© Notice établie par ORB
