Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le petit cryptomonnaies

Kathleen Jobin, Philippe Nadeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 16 fiches pratiques, Le Petit Cryptomonnaies fournit toutes les notions indispensables pour comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies, leur utilisation et leur impact sur l'économie. Cet ouvrage donne tous les repères utiles pour appréhender les cryptomonnaies, notamment sur : - le Bitcoin et les alternatives - la blockchain - les portefeuilles et les plateformes d'échange - les tokens et les levées de fonds - les contrats intelligents (smart contracts) - la finance décentralisée (DeFi) - l'IA - l'encadrement et la fiscalité - l'impact écologique - les risques - l'investissement ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Kathleen Jobin, Philippe Nadeau
Chez Dunod

|

Auteur

Kathleen Jobin, Philippe Nadeau

Editeur

Dunod

Genre

Finance internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit cryptomonnaies par Kathleen Jobin, Philippe Nadeau

Commenter ce livre

 

Le petit cryptomonnaies

Kathleen Jobin, Philippe Nadeau

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100879410
9782100879410
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.