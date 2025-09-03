En 48 pages et 16 fiches pratiques, Le Petit Cryptomonnaies fournit toutes les notions indispensables pour comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies, leur utilisation et leur impact sur l'économie. Cet ouvrage donne tous les repères utiles pour appréhender les cryptomonnaies, notamment sur : - le Bitcoin et les alternatives - la blockchain - les portefeuilles et les plateformes d'échange - les tokens et les levées de fonds - les contrats intelligents (smart contracts) - la finance décentralisée (DeFi) - l'IA - l'encadrement et la fiscalité - l'impact écologique - les risques - l'investissement ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------