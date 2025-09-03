En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit IFRS fournit toutes les notions indispensables et les principes comptables applicables aux normes IFRS, présentées par thèmes, notamment : - le cadre réglementaire (IASB, Union européenne, France) - les états et instruments financiers - le regroupement d'entreprises et de comptes consolidés - les stocks et les immobilisations - les contrats de location - les provisions, passifs et actifs - les impôts sur le résultat - les effets de variations Le Petit IFRS est à jour des dernières dispositions réglementaires. Plus de 35 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------