Le petit IFRS

Robert Obert

En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit IFRS fournit toutes les notions indispensables et les principes comptables applicables aux normes IFRS, présentées par thèmes, notamment : - le cadre réglementaire (IASB, Union européenne, France) - les états et instruments financiers - le regroupement d'entreprises et de comptes consolidés - les stocks et les immobilisations - les contrats de location - les provisions, passifs et actifs - les impôts sur le résultat - les effets de variations Le Petit IFRS est à jour des dernières dispositions réglementaires. Plus de 35 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Robert Obert
Chez Dunod

|

Auteur

Robert Obert

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité internationale (I

Le petit IFRS

Robert Obert

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

9782100879380
