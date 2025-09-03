Pourquoi faut-il danser près de la porte ? Comment un repas peut-il être révolutionnaire ? L'Occident est-il voué au déclin ? Quel est le point commun entre une fashion victim et un bouddhiste ? Peut-on avoir le beurre et l'argent du beurre ? Faut-il avoir peur de l'IA ? Quel est le secret pour réussir une négociation ? Ce sont quelques-unes des dizaines de questions auxquelles Jacques Attali répond chaque jour sur les réseaux sociaux. Les réponses, réunies et réécrites ici, forment un manuel de survie et de sagesse fascinant, accessible et indispensable dans les temps chaotiques que nous traversons. Alliant une culture et une curiosité insatiables à un goût de la concision et de la clarté, Jacques Attali partage ainsi son expérience comme ses lectures pour notre grand bénéfice.