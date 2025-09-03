Inscription
Danser près de la porte

Jacques Attali

Pourquoi faut-il danser près de la porte ? Comment un repas peut-il être révolutionnaire ? L'Occident est-il voué au déclin ? Quel est le point commun entre une fashion victim et un bouddhiste ? Peut-on avoir le beurre et l'argent du beurre ? Faut-il avoir peur de l'IA ? Quel est le secret pour réussir une négociation ? Ce sont quelques-unes des dizaines de questions auxquelles Jacques Attali répond chaque jour sur les réseaux sociaux. Les réponses, réunies et réécrites ici, forment un manuel de survie et de sagesse fascinant, accessible et indispensable dans les temps chaotiques que nous traversons. Alliant une culture et une curiosité insatiables à un goût de la concision et de la clarté, Jacques Attali partage ainsi son expérience comme ses lectures pour notre grand bénéfice.

Par Jacques Attali
Chez Flammarion

Auteur

Jacques Attali

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

Danser près de la porte

Jacques Attali

Paru le 03/09/2025

218 pages

Flammarion

19,00 €

9782080491213
