Dans un style parlé et immédiat, la narratrice échange avec les deux enfants Inès et Wassim, et rebondit à leurs interrogations sur le sujet des peurs, des angoisses, en déroulant un fil qui les conduit à comprendre qu'il et elle peuvent apprendre à les dompter. L'originalité de la collection tient au jeu progressif des questions qui amène à la compréhension globale de ce qui se joue quand on ressent la peur et l'angoisse, et qu'il existe en tout un chacun des ressources pour ne pas se laisser paralyser. Le ton est léger, peu formel, spontané, et le discours est émaillé d'exemples du quotidien, de ceux que rencontrent réellement dans leur vie, les enfants.