Mon feutre magique Les couleurs

Un bloc à spirale de 12 pages d'activités magiques sur la thématique des couleurs, avec un feutre à réservoir à eau maintenu par un élastique, visible dès la couverture. Grâce à son feutre à remplir avec de l'eau, l'enfant passe sur les pages et fait apparaître comme par magie les images et les couleurs pour ensuite disparaître. 6 activités ludiques, faciles d'utilisation, sans se tacher, réutilisables : 2 cherche & trouve, 1 jeu de bon chemin , 1 coloriage, 1 page de dessin, 1 page de graphisme.