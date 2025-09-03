Inscription
#Imaginaire

Rêves et cauchemars

Laurent Laget, Alex Segura

ActuaLitté
Découvrez la véritable jeunesse de Bruno Madrigal, le mystérieux et touchant personnage du chef-d'oeuvre Disney Encanto. Bruno, 17 ans, ne s'est jamais vraiment senti intégré dans sa famille... Pourquoi ne peut-il pas être aussi extraverti que sa soeur Pepa ou aussi amical que sa soeur Julieta ? Il faut dire qu'il est difficile d'être populaire quand on a le pouvoir de prédire l'avenir et que personne n'apprécie les augures. Le jeune homme décide alors de modeler sa personnalité sur ce que la ville attend d'un héros. Mais être malhonnête envers lui-même est-il la bonne solution pour échapper à son destin qui menace de détruire tout ce qu'il chérit ?

Par Laurent Laget, Alex Segura
Chez Hachette

|

Auteur

Laurent Laget, Alex Segura

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Rêves et cauchemars

Alex Segura trad. Laurent Laget

Paru le 03/09/2025

320 pages

Hachette

19,95 €

ActuaLitté
9782017283249
