Rêves et cauchemars

Découvrez la véritable jeunesse de Bruno Madrigal, le mystérieux et touchant personnage du chef-d'oeuvre Disney Encanto. Bruno, 17 ans, ne s'est jamais vraiment senti intégré dans sa famille... Pourquoi ne peut-il pas être aussi extraverti que sa soeur Pepa ou aussi amical que sa soeur Julieta ? Il faut dire qu'il est difficile d'être populaire quand on a le pouvoir de prédire l'avenir et que personne n'apprécie les augures. Le jeune homme décide alors de modeler sa personnalité sur ce que la ville attend d'un héros. Mais être malhonnête envers lui-même est-il la bonne solution pour échapper à son destin qui menace de détruire tout ce qu'il chérit ?