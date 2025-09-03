Tu les as adorés en livre, les voilà en posters : replonge dans l'aventure des coloriages mystères en TRES grand format ! Installe-toi confortablement, sors tes plus beaux feutres ou crayons, suis le code couleur et redonne vie à Ariel avec ce superbe coloriage mystère Disney Encanto, illustré par le talentueux Jérémy Mariez. La boîte contient : - Un poster mystère à colorier au format A2 (44, 6 x 59, 4 cm), roulé avec élastique - L'illustration colorisée du rendu final pour te guider dans ta réalisation - Et le nuancier complet pour choisir ta palette de couleursUn moment de détente créatif à savourer seul(e) ou à partager en famille avant d'exposer le résultat chez toi. A tes feutres, prêts, partez !