Encanto

Disney

Tu les as adorés en livre, les voilà en posters : replonge dans l'aventure des coloriages mystères en TRES grand format ! Installe-toi confortablement, sors tes plus beaux feutres ou crayons, suis le code couleur et redonne vie à Ariel avec ce superbe coloriage mystère Disney Encanto, illustré par le talentueux Jérémy Mariez. La boîte contient : - Un poster mystère à colorier au format A2 (44, 6 x 59, 4 cm), roulé avec élastique - L'illustration colorisée du rendu final pour te guider dans ta réalisation - Et le nuancier complet pour choisir ta palette de couleursUn moment de détente créatif à savourer seul(e) ou à partager en famille avant d'exposer le résultat chez toi. A tes feutres, prêts, partez !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Encanto

Disney

Paru le 03/09/2025

2 pages

Hachette

9,95 €

9782017276432
