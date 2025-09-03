Inscription
Tenir une lampe allumée

Jean-Claude Gianadda

Alors que beaucoup dans notre monde ont l'impression de marcher dans les ténèbres, Jean-Claude Gianadda, comme un infatigable troubadour, continue de chanter pour tous ceux qui cherchent la lumière. Ce nouvel album rappelle que Dieu qui est amour, est "notre lumière en notre nuit" . Cette lumière éclaire les pas de celui qui l'a trouvée ("Une lampe sur mes pas" ; "Une lampe allumée pour reprendre la route" ...) et qui, à son tour est chargé de la répandre autour de lui comme l'ont fait ceux qui nous servent d'exemples : la Vierge Marie ("Comme une lampe sur nos pas, Marie") ou bien encore des figures de la famille des frères de La Salle, le bienheureux frère Arnould, ou saint Mutien Marie (trois chants inédits). Pour cet album, Jean-Claude Gianadda est retourné en studio pour enregistrer trois chants inédits et quelques chants parmi ses plus connus réorchestrés pour l'occasion. Un album lumineux !

Par Jean-Claude Gianadda
Chez XXXX

|

Auteur

Jean-Claude Gianadda

Editeur

XXXX

Genre

Musique

Tenir une lampe allumée

Jean-Claude Gianadda

Paru le 03/09/2025

XXXX

18,90 €

3560530165121
© Notice établie par ORB
