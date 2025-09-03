Tous nos lendemains

Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de trois minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause : Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le coeur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêchée de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé... Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne. Encore faut-il y être prêt.