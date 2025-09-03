Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

A la maison

Bayard Jeunesse, Pui Lee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jeu sonore interactif pour les tout-petits Quel est ce bruit ? Scouik, scouik... Blup, blup... Chaque double page de ce livre cartonné invite les enfants à deviner quel mystère se cache derrière un bruit familier. Avec des rabats à soulever et des sons à écouter, votre enfant découvre avec joie une souris, un poisson, un chien, un chat et... lui-même dans le miroir final ! Un moment de partage amusant sous forme de devinettes Avec ses sons amusants et la répétition d'une question simple ce livre favorise l'interaction et offre aux petits et grands lecteurs un agréable moment de complicité. Grâce à son format tout carton robuste, ses illustrations colorées et ses rabats variés, ce livre encourage la curiosité et développe l'éveil auditif et visuel des tout-petits. Une collection innovante et pleine de surprises Premier titre de la nouvelle collection "Les devinettes sonores", cet album allie interactivité et découverte sensorielle. Avec une fabrication soignée et des surprises sur chaque page ce petit album va vite devenir un incontournable de la bibliothèque des petits.

Par Bayard Jeunesse, Pui Lee
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Bayard Jeunesse, Pui Lee

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la maison par Bayard Jeunesse, Pui Lee

Commenter ce livre

 

A la maison

Bayard Jeunesse, Pui Lee

Paru le 03/09/2025

12 pages

Bayard jeunesse

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382451
9791036382451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.