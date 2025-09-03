A la maison

Un jeu sonore interactif pour les tout-petits Quel est ce bruit ? Scouik, scouik... Blup, blup... Chaque double page de ce livre cartonné invite les enfants à deviner quel mystère se cache derrière un bruit familier. Avec des rabats à soulever et des sons à écouter, votre enfant découvre avec joie une souris, un poisson, un chien, un chat et... lui-même dans le miroir final ! Un moment de partage amusant sous forme de devinettes Avec ses sons amusants et la répétition d'une question simple ce livre favorise l'interaction et offre aux petits et grands lecteurs un agréable moment de complicité. Grâce à son format tout carton robuste, ses illustrations colorées et ses rabats variés, ce livre encourage la curiosité et développe l'éveil auditif et visuel des tout-petits. Une collection innovante et pleine de surprises Premier titre de la nouvelle collection "Les devinettes sonores", cet album allie interactivité et découverte sensorielle. Avec une fabrication soignée et des surprises sur chaque page ce petit album va vite devenir un incontournable de la bibliothèque des petits.