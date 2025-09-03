Inscription
#Roman jeunesse

Oskar et moi

Maria Parr, Ashild Irgens, Aude Pasquier

ActuaLitté
Ida et Oskar sont frère et soeur. Ils vivent dans une maison parfaitement ordinaire et en joyeux désordre. Au rythme des saisons, ils inventent toutes sortes de jeux, partent en safari sur le torrent voisin, dégomment les lettres de l'alphabet ou dévalent les pistes de luge comme des boulets de canon. Au milieu de tout ça, Ida se pose plein de questions. Parce que, franchement, comment ça va se passer quand Oskar entrera en CP ? Lui qui ne parvient à rester tranquille sur sa chaise que quand il y a des crêpes au dîner ! Et pourquoi la cabane sous le pin est-elle soudain devenue si petite ? Pourquoi faut-il que les gens meurent ? Et, surtout, comment fait-on, en vrai, pour réussir à dormir dans une nouvelle chambre ? Le génie de Maria Parr, grande autrice de la littérature jeunesse norvégienne, dans un roman que l'on peut lire seul ou partager à voix haute.

Par Maria Parr, Ashild Irgens, Aude Pasquier
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Maria Parr, Ashild Irgens, Aude Pasquier

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Oskar et moi

Maria Parr, Ashild Irgens trad. Aude Pasquier

Paru le 03/09/2025

199 pages

Thierry Magnier

14,90 €

ActuaLitté
9791035208813
© Notice établie par ORB
