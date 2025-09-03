Plus jamais seul, l'expérience

Une expérience à vivre ! - "Cette expérience a réellement changé ma vie. Elle a diminué ma peine et mon chagrin en les changeant en joie et en compréhension". Maryse - "J'ai ri et j'ai pleuré en même temps, tellement c'était fort. Quand la vie nous offre des synchronicités pareilles, c'est puissant". Lucie - "Je crois que cette expérience ne peut se comprendre que lorsqu'on la vit. Je me sens tellement moins seule ! " Soraya - "Ca m'a apporté beaucoup de réconfort et de paix. Un sentiment de ne pas être seule mais au contraire d'être épaulée". Sophie A propos de l'autrice : Natacha Calestrémé est notamment l'auteure de La Clé de votre énergie et Trouver ma place, vendus à près d'un million d'exemplaires. Journaliste et écrivaine, elle a mis en valeur le savoir ancestral de chamanes et de guérisseurs. Forte de vingt-cinq ans d'expériences pratiques, de centaines d'ateliers et de conférences sur les moyens de se reconstruire après une épreuve, elle est aujourd'hui considérée comme une experte de la libération émotionnelle.
