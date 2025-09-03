Inscription
#Essais

Plus jamais seul, l'expérience

Natacha Calestrémé

ActuaLitté
Une expérience à vivre ! - "Cette expérience a réellement changé ma vie. Elle a diminué ma peine et mon chagrin en les changeant en joie et en compréhension". Maryse - "J'ai ri et j'ai pleuré en même temps, tellement c'était fort. Quand la vie nous offre des synchronicités pareilles, c'est puissant". Lucie - "Je crois que cette expérience ne peut se comprendre que lorsqu'on la vit. Je me sens tellement moins seule ! " Soraya - "Ca m'a apporté beaucoup de réconfort et de paix. Un sentiment de ne pas être seule mais au contraire d'être épaulée". Sophie A propos de l'autrice : Natacha Calestrémé est notamment l'auteure de La Clé de votre énergie et Trouver ma place, vendus à près d'un million d'exemplaires. Journaliste et écrivaine, elle a mis en valeur le savoir ancestral de chamanes et de guérisseurs. Forte de vingt-cinq ans d'expériences pratiques, de centaines d'ateliers et de conférences sur les moyens de se reconstruire après une épreuve, elle est aujourd'hui considérée comme une experte de la libération émotionnelle.

Plus jamais seul, l'expérience

Natacha Calestrémé

Paru le 03/09/2025

219 pages

HarperCollins France

18,90 €

9791033924135
