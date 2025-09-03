L'aube écarlate Tome 2

Cours, cours ma jolie Louve... le Corbeau est à tes trousses La traque a commencé. Armance, victime des manigances d'Oswald Serendas, est maintenant en fuite. Seule et livrée à elle-même, elle doit chercher un refuge par tous les moyens. C'est en usant de ses talents pour le vol et le grimage que la jeune femme s'efforce de se fondre dans son environnement et de rester aussi discrète que possible. Cependant, le Corbeau n'est jamais bien loin. Et il est plus déterminé que jamais à capturer sa proie. Au coeur de ce monde empli de conspirations et de trahisons, Armance découvrira bien vite qui sont ses véritables alliés... et ses plus grands ennemis. D'autant plus qu'un danger imminent viendra mettre en péril la vie déjà bien tumultueuse du Corbeau et de sa Louve. A propos de l'autrice Jenn Guerrieri vit dans le sud-est de la France. Rêveuse et passionnée de lecture, elle se lance dans l'aventure Wattpad en septembre 2017. Sa signature ? Raconter des histoires d'amour impétueuses avec des personnages masculins au caractère bien trempé. L'Aube écarlate est sa première duologie publiée dans la collection &H.