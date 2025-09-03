Inscription
#Essais

Saint Luigi

Nicolas Framont

ActuaLitté
Est-il condamnable de tuer une personne responsable de la mort et de la souffrance de milliers d'autres ? Luigi Mangione, érigé en icône par une partie du monde, est accusé d'avoir assassiné Brian Thompson, PDG de la première assurance santé privée des Etats-Unis. Son geste présumé est évidemment illégal, alors que celui de sa victime, responsable d'une politique agressive de refus de remboursements de soins souvent vitaux, est tout à fait acceptable, voire estimable dans le système capitaliste. La violence du capitalisme, c'est une violence que l'on cache, qui est discrète, qui se décide avec des PowerPoint et qui pourtant s'exerce partout, aux Etats-Unis, en France et dans le reste du monde. Face à cette violence, ne devrions-nous pas hausser le ton et changer de tactique ? Jusqu'à quel point et à quel prix ? Ce sont ces questions que la personnalité de Luigi Mangione soulève, de façon spectaculaire et dérangeante. Ce sont ces questions que ce livre pose et qu'il se propose de traiter.

Par Nicolas Framont
Chez Liens qui libèrent (Les)

|

Auteur

Nicolas Framont

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Sociologie politique

Retrouver tous les articles sur Saint Luigi par Nicolas Framont

Commenter ce livre

 

Saint Luigi

Nicolas Framont

Paru le 03/09/2025

144 pages

Liens qui libèrent (Les)

12,90 €

ActuaLitté
9791020922427
© Notice établie par ORB
