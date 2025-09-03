Sélection bovine, des taureaux et des hommes

Découvrez l'épopée fascinante de l'amélioration génétique bovine, retracée à travers les grandes étapes techniques et les récits captivants de quelques taureaux reproducteurs emblématiques. - Les avancées technologiques majeures : des innovations dans la reproduction et l'amélioration génétique, avec en point d'orgue la révolution de la "génomique" , ouvrant la voie au décryptage des génomes et à la lecture précise de l'ADN. - Des interactions riches entre régions et pays leaders de l'élevage bovin : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre et Poitou collaborent avec des acteurs internationaux comme les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi la Belgique, la Colombie ou l'Irlande. - Un zoom sur les grandes races bovines françaises, incontournables dans l'élevage d'aujourd'hui. - Une immersion dans l'organisation générale de l'élevage en France : de la recherche scientifique (INRA, ITEB puis Idele) aux structures administratives (ministères et directions régionales), en passant par les organisations d'éleveurs. Cette version mise à jour approfondit les avancées des trois dernières décennies : - Une description détaillée des techniques de l'insémination artificielle et de la transplantation embryonnaire. - Une analyse des schémas de sélection des races allaitantes, notamment la Charolaise. - Le développement et l'impact de la sélection du gène sans cornes dans plusieurs races : Holstein, Pie Rouge, Charolaise et Normande. - La création de l'INRA 95, une race spécifique conçue pour le croisement. - Les progrès du sexage de la semence et l'application des ciseaux à ADN. - Un éclairage approfondi sur la sélection génomique et ses enjeux pour l'avenir. Un ouvrage indispensable, richement documenté, qui met en lumière les transformations majeures de l'élevage bovin et célèbre la synergie entre innovation, savoir-faire et patrimoine agricole. Un incontournable pour les professionnels, les chercheurs et tous les passionnés d'agriculture et de génétique animale.