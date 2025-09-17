Inscription
#Roman francophone

La mécanique des ailes

Michel Thévoz, Chloé Falcy

De la Russie des Tsars à la New York des immigrés, un homme dépeint son parcours jusqu'à son internement dans un hôpital psychiatrique en Bavière. Brillant scientifique et peintre refoulé, il scrute la mutation et la transmission de gènes chez les drosophiles. Il n'hésite pas à transposer ses observations sur les sociétés humaines. Dans ce roman librement inspiré de la vie du peintre et entomologiste Eugène Gabritschevsky, Chloé Falcy met en récit les années formatrices de l'un des plus importants artistes d'Art brut du 20e siècle.

Par Michel Thévoz, Chloé Falcy
Chez Hélice Hélas Editeur

Auteur

Michel Thévoz, Chloé Falcy

Editeur

Hélice Hélas Editeur

Genre

Littérature française

La mécanique des ailes

Chloé Falcy

Paru le 17/09/2025

220 pages

Hélice Hélas Editeur

22,00 €

9782940700813
