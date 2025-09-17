La mécanique des ailes

De la Russie des Tsars à la New York des immigrés, un homme dépeint son parcours jusqu'à son internement dans un hôpital psychiatrique en Bavière. Brillant scientifique et peintre refoulé, il scrute la mutation et la transmission de gènes chez les drosophiles. Il n'hésite pas à transposer ses observations sur les sociétés humaines. Dans ce roman librement inspiré de la vie du peintre et entomologiste Eugène Gabritschevsky, Chloé Falcy met en récit les années formatrices de l'un des plus importants artistes d'Art brut du 20e siècle.