Le livre des prodiges

Nora a été reçue première au concours d'officier de police judiciaire. Pourtant, un an plus tard, elle est toujours simple patrouilleuse. D'ailleurs, au commissariat, elle n'est ni comprise ni acceptée. Et certains de ses collègues n'hésitent pas à chahuter les convictions de cette croyante fervente. Une nuit, alors qu'elle fait une ronde avec deux collègues, le vieux Djabri qui a grandi ici même, sur la presqu'île de Gennevilliers, dans les bidonvilles dont les zones portuaires ont écrasé la mémoire, et William, timide sous-brigadier tout juste arrivé de sa province, l'équipage découvre les victimes de ce qui est peut-être un accident, plus sûrement un crime. Convaincue que cette affaire est la sienne, Nora s'affranchit de l'autorité de ses chefs pour mener sa propre enquête, hors de tout cadre légal mais galvanisée par une nécessité qui la dépasse. Dans ce roman hypnotique, Olivier Ciechelski met en scène les habitants qui, aux marges des villes, mènent des existences dangereuses et secrètes, approchant des puissances insoupçonnées, déchaînant parfois des forces qui tiennent du prodige.