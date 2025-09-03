Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le livre des prodiges

Olivier Ciechelski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nora a été reçue première au concours d'officier de police judiciaire. Pourtant, un an plus tard, elle est toujours simple patrouilleuse. D'ailleurs, au commissariat, elle n'est ni comprise ni acceptée. Et certains de ses collègues n'hésitent pas à chahuter les convictions de cette croyante fervente. Une nuit, alors qu'elle fait une ronde avec deux collègues, le vieux Djabri qui a grandi ici même, sur la presqu'île de Gennevilliers, dans les bidonvilles dont les zones portuaires ont écrasé la mémoire, et William, timide sous-brigadier tout juste arrivé de sa province, l'équipage découvre les victimes de ce qui est peut-être un accident, plus sûrement un crime. Convaincue que cette affaire est la sienne, Nora s'affranchit de l'autorité de ses chefs pour mener sa propre enquête, hors de tout cadre légal mais galvanisée par une nécessité qui la dépasse. Dans ce roman hypnotique, Olivier Ciechelski met en scène les habitants qui, aux marges des villes, mènent des existences dangereuses et secrètes, approchant des puissances insoupçonnées, déchaînant parfois des forces qui tiennent du prodige.

Par Olivier Ciechelski
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Olivier Ciechelski

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre des prodiges par Olivier Ciechelski

Commenter ce livre

 

Le livre des prodiges

Olivier Ciechelski

Paru le 03/09/2025

368 pages

Editions du Rouergue

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812627439
9782812627439
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.