#Imaginaire

Les Mousque'Terre face au Blizzard

Pog, Sarujin

ActuaLitté
Des ouvrages pensés pour les 7-10 ans, adaptés à leur univers et leurs découvertes. Nouvelle mission pour les Mousque'Terre ! Bianca et Léo sont en vacances chez Timothé. L'occasion pour les Mousque'Terre de profiter des joies de la montagne mais surtout de participer à une importante manifestation alertant sur le réchauffement climatique. Gérald Monsansk, au ski avec son fils Gabriel, doit quant à lui redorer son image et décide de subventionner une entreprise de canons à neige écolo. Mais c'est compter sans la perspicacité des jeunes enquêteurs qui doutent de cette étrange activité...

Par Pog, Sarujin
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Pog, Sarujin

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Aventure

Les Mousque'Terre face au Blizzard

Pog, Sarujin

Paru le 03/09/2025

80 pages

Hugo et Compagnie

10,95 €

ActuaLitté
