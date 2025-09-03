Les Mousque'Terre face au Blizzard

Des ouvrages pensés pour les 7-10 ans, adaptés à leur univers et leurs découvertes. Nouvelle mission pour les Mousque'Terre ! Bianca et Léo sont en vacances chez Timothé. L'occasion pour les Mousque'Terre de profiter des joies de la montagne mais surtout de participer à une importante manifestation alertant sur le réchauffement climatique. Gérald Monsansk, au ski avec son fils Gabriel, doit quant à lui redorer son image et décide de subventionner une entreprise de canons à neige écolo. Mais c'est compter sans la perspicacité des jeunes enquêteurs qui doutent de cette étrange activité...