Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

7fates Chako Tome 4

Charlotte Connan de Vries, Hybe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les sept destins sont enfin réunis ! Alors que l'équipe sort meurtrie mais victorieuse de son combat acharné contre Bulti, l'attaque surprise d'un autre chasseur met Zeha dans un état critique. Heureusement, sa blessure guérit rapidement... sans doute un peu trop. Sa vitesse de guérison inhabituelle soulève de nombreuses questions sur son passé et son identité. La tension monte d'un cran entre les chasseurs et les beoms mais également au sein du groupe. Les révélations auxquelles ils sont confrontés risquent de compromettre leur mission mais surtout leur amitié. Parviendront-ils à surmonter leurs différends ?

Par Charlotte Connan de Vries, Hybe
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Charlotte Connan de Vries, Hybe

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Sonyun (shonen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 7fates Chako Tome 4 par Charlotte Connan de Vries, Hybe

Commenter ce livre

 

7fates Chako Tome 4

Hybe trad. Charlotte Connan de Vries

Paru le 03/09/2025

208 pages

Hugo et Compagnie

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755669336
9782755669336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.