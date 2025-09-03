7fates Chako Tome 4

Les sept destins sont enfin réunis ! Alors que l'équipe sort meurtrie mais victorieuse de son combat acharné contre Bulti, l'attaque surprise d'un autre chasseur met Zeha dans un état critique. Heureusement, sa blessure guérit rapidement... sans doute un peu trop. Sa vitesse de guérison inhabituelle soulève de nombreuses questions sur son passé et son identité. La tension monte d'un cran entre les chasseurs et les beoms mais également au sein du groupe. Les révélations auxquelles ils sont confrontés risquent de compromettre leur mission mais surtout leur amitié. Parviendront-ils à surmonter leurs différends ?