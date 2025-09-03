Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

La lie de la terre

Arthur Koestler, Jeanne Terracini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" La foule des étrangers qui venaient d'être arrêtés ces jours derniers par "notre vigilante police" représentait les éléments les plus dangereux du Paris interlope, la véritable lie de la terre". Au moment de l'entrée en guerre de la France en 1939, Arthur Koestler, Juif hongrois et ancien militant communiste, est arrêté à son domicile et envoyé au stade Roland-Garros, alors affecté à la détention des "étrangers indésirables" . Quelques jours plus tard, il est emmené au camp du Vernet, dans les Pyrénées, où il est soumis à des travaux forcés dans des conditions effroyables aux côtés d'autres prisonniers. Libéré en janvier 1940, Koestler parvient à s'échapper en Angleterre où il écrit La Lie de la terre, le récit de son internement et un portrait incisif - non dénué d'humour - d'une société française au bord du gouffre. Brillamment rendu et d'une sensibilité rare, ce témoignage d'un des grands auteurs du XXème siècle reste d'une actualité brûlante.

Par Arthur Koestler, Jeanne Terracini
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Arthur Koestler, Jeanne Terracini

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

camps, déportation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La lie de la terre par Arthur Koestler, Jeanne Terracini

Commenter ce livre

 

La lie de la terre

Arthur Koestler trad. Jeanne Terracini

Paru le 03/09/2025

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702194560
9782702194560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.