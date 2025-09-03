Inscription
#Roman étranger

Les tribulations du camarade Lepiaf

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

" Cela faisait longtemps que Peter projetait d'écrire pour le journal mural un article sur ces oiseaux qui devaient émigrer de nouveau tous les ans. Peter était désolé pour eux ; car il n'était pas bon de devoir toujours se dire qu'on allait bientôt repartir". Au début des années 1930, une vingtaine d'enfants juifs ayant fui l'Allemagne nazie trouvent refuge au foyer socialiste parisien l'Avenir. Cette bande de jeunes tente tant bien que mal de s'adapter à la vie en exil - ils organisent un tribunal, un collectif et même une grève -, faisant preuve de résilience dans un monde en pleine mutation sociale et politique. Leurs aventures tantôt drôles, tantôt touchantes brossent un portrait vif et étonnant de la société de l'époque qu'Arthur Koestler décrit avec acuité et insolence. Ecrit en allemand en 1934 et publié pour la première fois en français en 2016 après être tombé entre les mains des services secrets soviétiques, Les Tribulations du camarade Lepiaf est le premier roman d'Arthur Koestler.

Par Olivier Mannoni, Arthur Koestler
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Allemande

Les tribulations du camarade Lepiaf

Arthur Koestler trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/09/2025

380 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

9782702194515
