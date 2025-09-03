Le livre noir de la criminalité verte

Mars 2023. Le GIGN intercepte un go fast qui file vers l'Espagne. A son bord, non pas de la cocaïne, mais 120 kilos de bébés anguilles. Les civelles, espèce protégée, revendues à prix d'or en Asie, sont la cible d'un juteux trafic international aux mains des triades chinoises. Contrebande de fauves et d'animaux de compagnie, pillage de nos forêts, pêche illégale, déchetteries clandestines, arnaque à la rénovation énergétique, vente au marché noir de pesticides frelatés... En Europe, la France est devenue la plaque tournante de la criminalité environnementale. Presque aussi rentable mais beaucoup moins risquée que les trafics de drogues, d'armes ou que la traite d'êtres humains, elle est en plein essor. Pour la première fois, Marc Lomazzi dévoile les coulisses des enquêtes de la gendarmerie, des douanes, de la police de l'environnement, de la brigade vétérinaire ou de la répression des fraudes en guerre contre l'écodélinquance.