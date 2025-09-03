Inscription
#Beaux livres

Plus une miette dans mon assiette

Joann Pai, Emilie Franzo

Emilie Franzo, pense sa cuisine de manière instinctive. Elle choisit toujours comme base des légumes de saison et vient y associer viandes, poissons, céréales et féculents. Le petit détail qui fait la différence : une association de saveurs étonnante, une présentation créative, un jeu de couleurs... Le résultat est simple, gourmand et toujours facile à réaliser. Quand on savoure un plat d'Emilie, il n'en reste plus une miette dans l'assiette ! Soupe de patates douces et saucisse épicée, gnocchi champignons et épinards, tarte rustique à la tomate, tartines printanières aux oeufs mollets, cookies chocolat & fleur de sel ou pavlova pêche, abricots & romarin... le livre regorge d'idées. Il n'y a plus qu'à choisir ! Un véritable compagnon de tous les jours à ouvrir dès que l'envie de cuisiner pointe le bout de son nez !

Par Joann Pai, Emilie Franzo
Chez Marabout

|

Auteur

Joann Pai, Emilie Franzo

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

Plus une miette dans mon assiette

Emilie Franzo

Paru le 03/09/2025

272 pages

Marabout

25,00 €

9782501198363
