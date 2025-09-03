Plus une miette dans mon assiette

Emilie Franzo, pense sa cuisine de manière instinctive. Elle choisit toujours comme base des légumes de saison et vient y associer viandes, poissons, céréales et féculents. Le petit détail qui fait la différence : une association de saveurs étonnante, une présentation créative, un jeu de couleurs... Le résultat est simple, gourmand et toujours facile à réaliser. Quand on savoure un plat d'Emilie, il n'en reste plus une miette dans l'assiette ! Soupe de patates douces et saucisse épicée, gnocchi champignons et épinards, tarte rustique à la tomate, tartines printanières aux oeufs mollets, cookies chocolat & fleur de sel ou pavlova pêche, abricots & romarin... le livre regorge d'idées. Il n'y a plus qu'à choisir ! Un véritable compagnon de tous les jours à ouvrir dès que l'envie de cuisiner pointe le bout de son nez !