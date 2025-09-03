Jade veut dormir avec papa et maman

Chaque soir, Jade demande à Maman de rester avec elle pour s'endormir. Mais quand elle se réveille la nuit et découvre que Maman n'est plus là, elle se lève aussitôt pour la rejoindre. Papa et Maman aimeraient pourtant bien que chacun dorme dans son lit... Heureusement, la Fée Dodo a la solution pour que Jade reste dans sa chambre jusqu'au matin ! La collection qui apaise les enfants... et soutient les parents. Avec : - Une méditation à écouter avant de dormir - Un "cherche et trouve" au fil des pages - Un coin des parents riche en conseils - Une version audio