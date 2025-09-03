Un "Mes tout premiers docs" pour découvrir chaque étape d'une journée des 2-4 ans. Avec les moments, les lieux, les activités et les émotions qui y sont associés. Des mises en situation concrètes autour des grands moments qui rythment une journée Charlotte démarre sa journée avec son petit déjeuner, puis elle s'habille avec l'aide de maman et va ensuite jouer au salon. A midi, elle mange avant d'aller faire la sieste et de sortir au parc. Un bain et une histoire du soir finiront sa journée. Un documentaire riche en vocabulaire et qui permet l'identification des tout-petits Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique, le rythme, les moments et les activités de la journée : matin, matinée, midi, après-midi, soir, nuit, manger, s'habiller, s'amuser, se reposer, sortir, se laver, écouter une histoire... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !