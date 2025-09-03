Inscription
#Album jeunesse

La journée

Yi-Hsuan Wu, Camille Masson

ActuaLitté
Un "Mes tout premiers docs" pour découvrir chaque étape d'une journée des 2-4 ans. Avec les moments, les lieux, les activités et les émotions qui y sont associés. Des mises en situation concrètes autour des grands moments qui rythment une journée Charlotte démarre sa journée avec son petit déjeuner, puis elle s'habille avec l'aide de maman et va ensuite jouer au salon. A midi, elle mange avant d'aller faire la sieste et de sortir au parc. Un bain et une histoire du soir finiront sa journée. Un documentaire riche en vocabulaire et qui permet l'identification des tout-petits Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique, le rythme, les moments et les activités de la journée : matin, matinée, midi, après-midi, soir, nuit, manger, s'habiller, s'amuser, se reposer, sortir, se laver, écouter une histoire... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !

Par Yi-Hsuan Wu, Camille Masson
Chez Editions Milan

|

Auteur

Yi-Hsuan Wu, Camille Masson

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

La journée

Yi-Hsuan Wu, Camille Masson

Paru le 03/09/2025

24 pages

Editions Milan

5,50 €

ActuaLitté
9782408058999
© Notice établie par ORB
