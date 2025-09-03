Nouvelle vie avec bébé

Devenir parent change bien plus que notre vie personnelle et notre organisation quotidienne. Cela redéfinit notre vision du monde. En partageant, dans cet ouvrage, son quotidien de mère et son expertise d'accompagnante postnatale, Capucine Goalard souhaite aider, avec bienveillance et authenticité, toutes les familles à trouver leur équilibre et à organiser leur quotidien. Différentes thématiques sont abordées : - Le changement de structure familiale : la découverte de la parentalité à l'arrivée de son premier enfant, la place de co-parent. - La communication au sein du couple : la gestion du baby clash et du burn out maternel, la répartition de la charge mentale. - L'établissement d'une bonne gestion du quotidien grâce à des routines simples et efficaces, rassurantes pour les enfants et les parents. - La gestion du temps pour parents débordés. - La santé physique après une grossesse : se réapproprier son corps et son apparence après la naissance de son enfant, accepter ses changements avec bienveillance. Adopter une alimentation équilibrée et simple grâce à des recettes accessibles et rapides. - La santé mentale après une grossesse : reconnaître les signes de burn out parental, de dépression post-partum, éviter le baby clash, accepter les imperfections du quotidien. - L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle : les moyens de garde des enfants, la gestion de la séparation avec bébé à la reprise du travail. Vous trouverez également plusieurs témoignages des plus de 100 000 parents qui la suivent sur les réseaux sociaux. Parce qu'une parentalité épanouie est possible !