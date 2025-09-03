Boston, 1865. Charlotte et Henrietta Stevenson, passionnées par Jane Austen, échangent secrètement avec son dernier frère vivant, sir Francis Austen. Lorsqu'il les invite en Angleterre, elles saisissent l'occasion de se libérer des carcans de la société américaine et embarquent clandestinement pour Portsmouth. A bord du navire, leur voyage prend une tournure inattendue. Elles croisent Nicholas et Haslett Nelson, marchands de livres rares chargés d'expertiser un manuscrit mystérieux pour sir Austen, ainsi que la romancière Louisa May Alcott. Mais à leur arrivée, une découverte explosive les plonge au coeur d'une bataille judiciaire historique, où se dispute l'inestimable héritage de Jane Austen... L'autrice best-seller du Cercle littéraire des amoureux de Jane Austen revient avec un nouveau roman sur la célèbre écrivaine et ses admirateurs. Paraissant à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Jane Austen, L'Héritage de Jane Austen est une célébration de la littérature et des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour protéger ce que nous aimons. " Si vous avez déjà puisé du réconfort dans l'oeuvre de Jane Austen - ou cherché un sens à votre propre vie à travers le pouvoir des livres - alors ce roman est celui que vous attendiez. " Kristin Harmel " Natalie Jenner nous présente un groupe de personnages excentriques et attachants, liés par leur passion de Jane Austen, dans cette histoire réconfortante qui ravira les amoureux des livres. L'intrigue est pleine de romantisme et de rebondissements inattendus, tout en offrant des clins d'oeil malicieux aux romans de Jane Austen. Une véritable réussite. " Fiona Davis " Une fascinante chasse au trésor littéraire et un voyage à travers l'un des moments les plus importants de l'histoire américaine et britannique. Avec des personnages aussi variés que Louisa May Alcott, des impresarios de théâtre, des suffragettes et des diseuses de bonne aventure, Natalie Jenner nous entraîne à nouveau dans l'univers de Jane Austen avec un regard neuf et un récit éblouissant. " Patti Callahan Henry " Les fans de Jane Austen seront captivés, et tous les lecteurs apprécieront cette passionnante aventure historique. "Booklist " Les fans de Jane Austen adoreront les soeurs Stevenson de Boston, Charlotte et Henrietta... Avec une connaissance approfondie de l'histoire de la fameuse écrivaine et un sens aigu du récit et du rythme, voici une comédie de moeurs dans la pure tradition de Jane Austen. " Helen Simonson